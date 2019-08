Neuer Drohbrief gegen Bürgermeisterin von Hauzenberg

Gudrun Donaubauer, die Bürgermeisterin von Hauzenberg im Landkreis Passau, bekommt weiter Drohpost. Wie die Polizei am Mittag dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, ist diese Woche erneut eine entsprechende Postsendung an die Privatadresse der parteilosen Politikerin geschickt worden. Günther Tomaschko, Sprecher im Polizeipräsidium Niederbayern: "Es handelt sich diesmal um einen Brief mit beleidigendem Inhalt. Näheres können wir aus ermittlungstechnischen Gründen nicht sagen." Der Bezug zu den in Hauzenberg geplanten Windrädern sei auch in diesem Fall erkennbar.

Drohbriefe: Verbindung zum geplanten Windpark

Gudrun Donaubauer hat in den vergangenen Wochen Drohsendungen erhalten, die bei ihr Zuhause bzw. im Hauzenberger Rathaus eingegangen sind. In zwei Umschlägen befand sich jeweils eine verweste Maus, in einem dritten ein rotes Pulver, das derzeit noch von Experten des Landeskriminalamtes untersucht wird. Beigefügte Zeitungsartikel und Schriftstücke stellen eindeutig eine Verbindung zum geplanten Windpark im Ortsteil Ruhmannsberg her. Auch der Vater der Bürgermeisterin hat einen handgeschriebenen Brief mit massiven Drohungen erhalten.