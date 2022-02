Neuer Direktor am Amtsgericht in Neustadt an der Aisch

Friedrich Weitner wird neuer Amtsgerichtsdirektor in Neustadt an der Aisch. Er wird das Amt im April 2022 übernehmen. Bisher war er als Justizpressesprecher des Oberlandesgerichts Nürnberg in vielen Medien zu hören und zu sehen.