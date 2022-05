Landratswahl in Dillingen: Müller und Mettel gehen in Stichwahl

Mettel will Haushalt des Landkreises sanieren

CSU-Kandidat Christoph Mettel kündigte am Sonntagabend an, sich den Tag nach der Wahl zu nehmen, um die Ergebnisse zu analysieren und eine Strategie für den Wahlkampf in den nächsten zwei Wochen zu entwickeln. Mit die wichtigsten Themen seien und blieben für ihn der Erhalt der beiden Krankenhäuser in Dillingen und Wertingen sowie die Sanierung des Kreishaushaltes. Nur so könne man mittelfristig auch die Kreisumlage senken, um die Gemeinden zu entlasten.

Im Wahlkampf hatte Mettel erklärt, er wolle als Landrat das Krankenhaus in Wertingen durch den Bau von Wohnungen für die Angestellten attraktiver machen. Außerdem setzt er auf enge Kooperationen mit Universitäten und dem Universitätsklinikum Augsburg.

Der 49 Jahre alte Christoph Mettel ist verheiratet und hat zwei Söhne. Seit acht Jahren ist er Bürgermeister von Haunsheim. Zuvor war Mettel bei der Bundeswehr - als Tornado-Pilot und an der Führungsakademie der Bundeswehr.