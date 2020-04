Neuer Dekan in Würzburg: Keine Amtseinführung mit Gottesdienst

"Es ist natürlich schade", sagte Dekan Wenrich Slenczka dem Bayerischen Rundfunk. Jetzt am Sonntag wäre seine Einführung als neuer Dekan in Würzburg gewesen. An diesem Tag wäre auch ein passender Bibelspruch dran gewesen: "Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben". "Das hätte hier am Main wo der Wein wächst so super gepasst. Das ist jetzt leider nicht möglich", bedauert Slenczka.

Kirchliches Oberhaupt mit einer anderen Dimension

Als Würzburger Dekan wird Slenczka das kirchliche Oberhaupt für 60.000 Protestanten in 41 Gemeinden sein. "Ich wollte einfach noch einmal eine Stelle neu anfangen. Es ist eine ganz andere Dimension als in der nördlichen Oberpfalz. Eine Universitätsstadt hier – dort in der Oberpfalz eher eine ländliche Gegend. Insofern sind es deutliche Veränderungen und das hat mich gereizt," begründet er seine Entscheidung.

Slenczka: Predigt wird vermutlich eine größere Rolle spielen

Ab 4. Mai sind Gottesdienste wieder erlaubt. Welche konkreten Regeln beachtet werden müssen, wird erst noch bekannt gegeben. Slenczka stellt sich allerdings darauf ein, dass die Predigt eine noch stärkere Rolle spielen wird, als sie ohnehin schon spielt. "Denn gerade mit Abendmahl ist es schwierig unter diesen Bedingungen."

Familie bleibt vorerst in Weiden

Die vergangenen zehn Jahre war Wenrich Slenczka Dekan in Weiden in der Oberpfalz. Nun wechselt er nach Würzburg. Seine Familie wird vorerst aber noch in Weiden bleiben. Der Grund: Zwei seiner vier Kinder gehen dort noch in die Schule. Eine Tochter steht kurz vor den Abiturprüfungen und auch die Jüngste will dort noch ihr Schuljahr beenden. So lange werde Wenrich Slenczka hin und her pendeln.

"Es ist schwierig, am Wochenende hat unsereins ja zu arbeiten, da sind dann Gottesdienste. Mal sehen in welcher Form und wie groß", so Slenczka. Es sei auch die Frage, wie viel Begegnungen schon möglich seien. "Das, was am Telefon und am Computer geschieht – da ist es egal, wo ich bin. So hoffe ich, dass ich ab und an nach Weiden zur Familie fahren kann."

Wechsel von Bier- in Weingegend

Von der Oberpfalz nach Würzburg ist auch ein Wechsel von einer Bier- in eine Weingegend. Auf die Frage hin, welches Getränk ihm denn mehr zusagt, antwortete er: "Ich trinke eher Wein als Bier. Ich mag das Bier auch – gerade das Zoiglbier, dass es in der nördlichen Oberpfalz gibt aber ich tendiere eher zum Wein."