Neuer Dekan in Hof: Ernennung ist ein Novum

Am Samstag wird in der Kirche St. Michaelis in Hof ein neuer Dekan für den Dekanatsbezirk Hof eingeführt. Die Ernennung von Andreas Müller ist dabei etwas ganz Besonderes, denn sie stellt ein Novum in der Bayerischen Landeskirche dar.