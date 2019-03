Neuer DAB+ Sendestandort: Besserer Radioempfang in Memmingen

Mit einem neuen DAB+-Sendestandort will der Bayerische Rundfunk ab heute die letzten Lücken im digitalen Radioempfang im westlichen Landkreis Unterallgäu und in Memmingen endgültig schließen. Die zwei neuen Sendeanlagen gewährleisten, dass nicht nur die digitalen Radioprogramme des Bayerischen Rundfunks wie zum Beispiel BR Heimat oder PULS in bester Qualität zu empfangen sind, sondern auch etliche Angebote privater Radiostationen.

Sendersuchlauf starten, alle Radiosender empfangen

Betroffen sind die Kanäle 11D, das ist das bayernweite Netz, sowie 10A. Hier werden die regionalen Angebote für Oberbayern und Schwaben eingespeist. Um nach dem Start der neuen Sendeanlagen alle angebotenen Radiosender auffinden zu können, muss lediglich der Sendersuchlauf am jeweiligen DAB+ Radio einmal neu anstoßen werden. Mit dem neuen Standort in Memmingen wächst das DAB+ Netz in Bayern auf 57 Stationen – es gibt kaum noch Lücken im digitalen Radioempfang im Freistaat.