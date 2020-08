Schweinsteiger kommt zum 1. FC Nürnberg

Keine Zuschauer wegen Corona

Am Nachmittag beginnt der 1. FC Nürnberg dann ganz offiziell mit der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Trainingsauftakt am Valznerweiher ist um 14.00 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie sind dabei keine Zuschauer zugelassen. Sonst kommen traditionell viele Fans, um sich den Trainingsauftakt des 1. FC Nürnberg anzusehen. Die Zahl der Journalisten ist für die erste Übungseinheit unter dem neuen Trainer Robert Klauß wegen der Hygienevorschriften auf 15 begrenzt.

Ein Neuer, viele Abgänge

Seit dem Klassenerhalt in letzter Sekunde in der Relegation gegen den FC Ingolstadt hat sich beim 1. FC Nürnberg viel getan: Der frühere Club-Trainer Dieter Hecking ist als Sportvorstand und somit als Nachfolger von Rober Palikuca an den Valznerweiher zurückgekehrt.

Außerdem haben bereits etliche Spieler den Club verlassen, unter anderem Konstantions Mavropanos, Philip Heise, Michael Frey, Patrick Erras, Sebastian Kerb, Felix Dornebusch, Mikael Ishak und Rekord-Einkauf Iuri Medeiros, der erst im vergangenen Sommer für 2,5 Millionen Euro verpflichtet wurde. Bei den Neuzugängen ist die Liste deutlich kürzer: Bislang ist lediglich die zweijährige Leihe von Leipzigs Mittelfeldmann Tom Krauß in trockenen Tüchern. Für kommenden Dienstag (11.08.20) ist ein erstes Testspiel gegen Zweitligakonkurrent Jahn Regensburg geplant.