Neuer Chef des Münchner Flughafens stellt sich vor

Heute stellt sich der neue Chef des Flughafens München "Franz Josef Strauß" vor - der Manager Jost Lammers, Präsident des europäischen Flughafenverbandes Airports Council International Europe (ACI Europe), und bislang Leiter des Flughafens Budapest in Ungarn. Gastgeber in München ist Finanzminister Albert Füracker (CSU) - als Aufsichtsratschef des Flughafens.

Zunächst fünf Jahre lang Geschäftsführer

Lammers wird zum ersten Januar für die Dauer von fünf Jahren die Geschäftsführung übernehmen. Der Diplom-Ökonom löst Michael Kerkloh ab. Kerkloh stand mehr als 17 Jahre an der Spitze des Konzerns. Er wird Ende 2019 mit 66 Jahren altersbedingt aus dem Unternehmen ausscheiden.

Eigentümer haben eigentlich das Sagen

Die großen Zukunftsentscheidungen am Flughafen treffen die Eigentümer - Freistaat Bayern, Bund und Landeshauptstadt München - und nicht der Geschäftsführer. Zu den vorrangigen Themen zählen seit Jahren die schlechte Anbindung des Münchner Flughafens an das Eisenbahnnetz und der Bau einer dritten Startbahn. Die Fluggastzahlen sind in diesem Jahrzehnt stark gestiegen, der Bau der dritten Startbahn jedoch liegt auf Eis. Und anders als in Frankfurt hat der Münchner Flughafen keinen Bahnhof für Fernzüge.

Flughafen München - einer der größten europäischen Airports

Der Flughafen München gehört zu den größten in Europa. 102 Fluggesellschaften steuern den Airport nördlich der bayerischen Landeshauptstadt an. Im vergangenen Jahr sind dort mehr als 46,25 Millionen Menschen angekommen oder losgeflogen - so viele wie noch nie. Das entspricht nach Flughafenangaben dem Passagieraufkommen, das 2018 in Summe an den Flughäfen Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart und Nürnberg zusammen erzielt wurde.