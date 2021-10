Neuer Campus der TH Ingolstadt in Neuburg eröffnet

Der neue Standort der Technischen Hochschule Ingolstadt in Neuburg ist heute offiziell eröffnet worden. Rund 100 Studenten starten in die teilweise einzigartigen Studiengänge. "Wir haben den Startpunkt für studentisches Leben in Neuburg gesetzt. Es soll ein grüner Campus werden, der für Nachhaltigkeit steht", so Walter Schober Präsident der THI bei der Eröffnungsfeier. Für den Studiengang Nachhaltigkeit sei die Nachfrage groß gewesen, so dass die Studierenden heute in zwei Gruppen begonnen haben.

Nachhaltigkeit, Bau und Energie als Zukunftsthemen