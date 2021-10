Neuer Bundestag tritt zusammen: 12 Abgeordnete aus Oberfranken

CSU unverändert mit fünf Abgeordneten vertreten

Thomas Silberhorn: Er vertritt den Wahlkreis Bamberg und Forchheim. Der Rechtsanwalt wurde im Jahr 1968 geboren. Es ist seine sechste Amtszeit in Berlin. Silberhorn gehört dem CSU-Parteivorstand an und ist bis zum Antritt der neuen Bundesregierung noch Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung.

Silke Launert: Die promovierte Juristin vertritt den Wahlkreis Bayreuth. Launert gehört dem Bundestag seit 2013 an. Im selben Jahr wurde sie zum Mitglied im CSU-Parteivorstand gewählt. Zu den Themenschwerpunkten der 45-Jährigen zählten bisher innere Sicherheit, Frauen- und Familienpolitik sowie Wirtschaft und Kultur.

Emmi Zeulner: Sie vertritt in Berlin den Wahlkreis Kulmbach/Lichtenfels/Bamberg-Land. Es ist ihre dritte Amtszeit. Die examinierte Kranken- und Gesundheitspflegerin ist 34 Jahre alt. Bei der Bundestagswahl im Jahr 2013 erzielte sie mit 56,9 Prozent das beste Erststimmenergebnis Oberfrankens. Vor Zeulner vertrat Karl-Theodor zu Guttenberg den Wahlkreis Kulmbach.

Jonas Geissler: Der 37-Jährige vertritt den Wahlkreis Coburg und Kronach. Er ist einer der drei neuen Vertreter Oberfrankens im Bundestag. Geisslers Karriere in der CSU begann bereits im Alter von 15 Jahren bei der Jungen Union. Der studierte Politikwissenschaftler arbeitet als Regierungsrat im bayerischen Verkehrsministerium. Seit 2008 ist er ununterbrochen Stadtrat von Kronach, wo er auch privat zuhause ist.

Hans-Peter Friedrich: Der 64-Jährige vertritt den Wahlkreis Hof seit 1998. Seit 2011 ist Friedrich Bezirksvorsitzender der CSU in Oberfranken. In Berlin wurde er im selben Jahr zum Bundesinnenminister ernannt. Zwei Jahre später wurde ihm das Amt des Bundesministers für Ernährung und Landwirtschaft übertragen. 2014 trat er wegen drohender strafrechtlicher Ermittlungen im Zusammenhang mit der Edathy-Affäre von diesem Ministeramt zurück. In der vergangenen Legislaturperiode war Friedrich einer von sechs Bundestagsvizepräsidenten.

SPD jetzt zu dritt: Ein Bundestagsmitglied mehr

Anette Kramme: Die 54-jährige Fachanwältin für Arbeitsrecht vertritt den Wahlkreis Bayreuth – und das bereits seit 1998. Kramme ist Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium. In Oberfranken war sie von 2007 bis 2019 Bezirks-Vorsitzende der SPD.

Andreas Schwarz: Seit 2013 vertritt der 56-Jährige den Wahlkreis Bamberg/Coburg/Forchheim. Von 1996 bis zu seiner Wahl in den Bundestag siebzehn Jahre später war Andreas Schwarz Erster Bürgermeister von Strullendorf. Im Jahr 2018 musste er für seinen Spielzeug-Onlinehandel Insolvenz anmelden.

Jörg Nürnberger: Ein neuer Vertreter des Wahlkreises Hof-Wunsiedel im Bundestag. Allerdings ist Nürnberger politisch kein unbeschriebenes Blatt. Der 54-jährige Jurist sitzt seit 2014 im Kreistag des Landkreises Wunsiedel. Seit 2019 ist er Vorsitzender der Oberfranken-SPD und der Hochfranken-SPD.

Grüne auf zwei Abgeordnete verdoppelt

Lisa Badum: Die 38-Jährige vertritt zum zweiten Mal den Wahlkreis Bamberg/Forchheim in Berlin. Badum ist klimapolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Bei der diesjährigen Bundestagswahl hat sie im Vergleich zur Wahl 2017 deutlich besser abgeschnitten und erreichte 15,4 Prozent der Stimmen.

Johannes Wagner: Wagner zählt zu den neuen Gesichtern in Berlin. Der Wahlkreis des 30-jährigen Kinderarztes ist Coburg. Von 2016 bis 2018 vertrat er als Jugenddelegierter für Nachhaltige Entwicklung bei den Vereinten Nationen die Perspektiven junger Menschen.

Für FDP weiterhin Thomas Hacker im Parlament

Thomas Hacker: Für den Betriebswirt aus dem Wahlkreis Bayreuth ist es die zweite Amtszeit in Berlin. Der 54-Jährige war bereits von 2008 bis 2013 Mitglied des Bayerischen Landtags. Seit 2017 sitzt er für die FDP im Bundestag. Derzeit nimmt er an den Verhandlungen der Ampel-Koalition zu den Themen Kultur- und Medienpolitik teil.

AfD Oberfranken stellt erneut einen Abgeordneten

Tobias Peterka: Der 39-jährige Wirtschaftsjurist geht zum zweiten Mal für den Wahlkreis Bayreuth nach Berlin. In seiner ersten Amtszeit war er Mitglied des Rechtsausschusses im Bundestag. Der Bezirksvorsitzende der AfD Oberfranken ist außerdem Stadtrat in Bayreuth.