Neuer Bürgermeister in Bad Füssing: Kaltstart in der Krise

Für rund 800 neu gewählte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Bayern geht es heute, zum 1. Mai, offiziell los. Gut anderthalb Monate nach der Kommunalwahl fällt ihr Amtsantritt in eine schwierige Zeit. In Bad Füssing (Lkr. Passau), Europas meist besuchtem Kurort, tritt der 28-jährige Tobias Kurz (Bürgerliche Einigkeit Würding) sein Amt an.

Große Probleme für Bad Füssings neuen Bürgermeister

Bad Füssing wirkt wie ausgestorben. Nahezu alles, was den Ort ausmacht, hat Corona-bedingt geschlossen: Thermalbäder, Hotels, Gastronomie. 13.000 Übernachtungsgäste pro Tag hätte der Kurort um diese Zeit. Die fallen alle weg. In so einer Situation als Bürgermeister anzufangen, hätte sich Tobias Kurz nicht träumen lassen.

"Es ist eine gespenstische und bedrückende Situation. Bad Füssing wäre bereit, Gäste zu empfangen. Der Kurpark blüht, aber es sind keine Gäste da. Das ist ein unheimliches Gefühl, so hat man Bad Füssing noch nie gesehen." Tobias Kurz, neuer Bürgermeister von Bad Füssing