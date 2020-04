Neuer Bürgermeister in Aholfing tritt Amt nicht an

Der neu gewählte Bürgermeister von Aholfing (Lkr. Straubing-Bogen), Michael Scheitinger (ÜWG), tritt sein Amt zum 1. Mai nicht an. Das bedeutet, dass es Neuwahlen geben könnte. Scheitinger hat dem BR seine Entscheidung bestätigt.

Entschluss nicht leicht gefallen

Über die genauen Gründe dafür wollte er nicht sprechen. Nur so viel: Es habe vor und nach der Wahl Vorfälle gegeben – "Die Summe an diesen Sachen hat mich dazu bewegt, das Amt nicht anzutreten", so Scheitinger. Es sei eine sehr bedrückende Situation, der Entschluss sei ihm nicht leicht gefallen. "Aber für mich ist das der richtige Weg", so Scheitinger. Jetzt brauche er erst einmal Ruhe und Zeit.

Rechtsaufsichtsbehörde eingeschaltet

Der noch amtierende Bürgermeister Georg Wagner (gemeinsamer Kandidat ÜWG/CSU/UW) hat am 14. April davon erfahren. "Ich weiß von so einem Fall noch nicht, dass jemand das Amt nicht antritt. Das kam überraschend", so Wagner. Er hofft jetzt, dass es für die Gemeinde gut weiter gehe. Jetzt sei erst einmal ein Termin mit der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Straubing-Bogen ausgemacht. Hier soll die Gemeinde beraten werden, wie es weiter geht.

Andreas Knott von der Rechtsaufsichtsbehörde hat im BR-Gespräch gesagt, dass eine Neuwahl wohl am wahrscheinlichsten wäre. Doch das gehe nicht von heute auf morgen, so Knott.