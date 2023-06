Neuer Blick auf Verbrechen: LKA führt Virtual-Reality-Raum ein

Graue Wände, kleine Infrarot-Kameras in allen Winkeln und von der Decke baumeln Virtual-Reality-Brillen (VR). Im hinteren Bereich des Raums schaffen ein paar rote Klappstühle zumindest etwas Kinosaal-Atmosphäre.

So präsentiert sich der neue, künstlich geschaffene digitale Raum zur Tatortrekonstruktion des Bayerischen Landeskriminalamts. In Anlehnung an die Serie Star Trek "Holodeck" genannt, ist diese Form der virtuellen Forensik deutschlandweit bislang einzigartig.

Täterjagd der Zukunft

Was zunächst nach digitaler Spielwiese für Ermittler klingt und auch mit Entwicklungskosten von immerhin rund 670.000 Euro zu Buche schlägt, ist laut Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eine Hightech-Revolution für die Verbrecherjagd. Das bayerische LKA nehme damit deutschlandweit eine Vorreiterrolle ein, sagt Herrmann: "Wir sind wirklich sehr gut aufgestellt, was technologisch überhaupt möglich und verfügbar ist."

In dem etwa 70 Quadratmeter großen Raum können Ermittler mit einer VR-Brille die künstlich geschaffenen und dreidimensional exakt nachgebauten Tatorte begehen. Nicht nur Polizisten sollen künftig damit arbeiten, auch Sachverständige und die Justiz können sich so einen konkreten Eindruck vom Ort des Verbrechens verschaffen.

Erweiterte Möglichkeiten der Ermittlung

Im kriminalistischen Alltag geht es darum, einen Tatort gewissermaßen zu konservieren und ihn auch dauerhaft – zumindest virtuell – verfügbar zu machen. Selbst wenn dieser bereits wieder freigegeben wurde. Dafür wird der Tatort mit einem Laserscan erfasst und kann jederzeit im Holodeck wieder aufgerufen werden. Auch Avatare, etwa vom Opfer, vom Täter oder auch den Ermittlern selbst, können in Szene gesetzt werden.

Das biete den Ermittlern völlig neue Möglichkeiten, so der Innenminister, um beispielsweise Zeugenaussagen überprüfen. "Dann kann man virtuell nachvollziehen, ob eine Zeugenaussage stichhaltig ist, oder wie sich der Verdächtige äußert, all das kann plausibel überprüft werden."

"Mit Hightech auf Verbrecherjagd"

Konnte der Zeuge die Tat von seinem Standort aus wirklich sehen? Wo genau befand sich der Täter? Fragen, auf die mit Hilfe der virtuellen Ermittlungen hoffentlich Antworten gefunden werden können. Digitalministerin Judith Gerlach sagt dazu: "Uns ist wichtig, dass Hochtechnologie immer den Menschen zugute kommt. Das Holodeck ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie dies gelingt – mit Hightech auf Verbrecherjagd."

Wie das genau das konkret funktioniert, erklärt Ralf Breker, Leiter der forensischen Medientechnik beim LKA, anhand eines Beispiels: "Unsere Waffensachverständigen könnten in der Szene den Schusskanal rekonstruieren. Also da stehe ich mit meinem Kollegen, als Avatar, drin und sehe: Funktioniert der Winkel von 45 Grad? Das ist dann alles möglich."

Datenintensive virtuelle Realität

Aber nicht jeder Tatort werde künftig im Holodeck rekonstruiert, betont Breker. Denn pro Tatort braucht es schnell mal bis zu 100 Gigabyte Datenspeicher. Das LKA beschränkt sich daher zunächst auf Kapitaldelikte. Die neue Technik ermöglicht aber auch Zeitreisen in die Kriminalistik. In der Testphase wurde beispielsweise die Umgebung des Oktoberfest-Attentats von 1980 digital nachgebaut. Aber auch das Zugunglück von Burgrain in Garmisch-Partenkirchen konnten die Ermittler bereits im Holodeck rekonstruieren.

Und auch bei ganz alten Fällen könnte der Virtual-Reality-Tatortraum für die Beweisfindung künftig zum Einsatz kommen: "Cold Cases machen wir auch", sagt Ralf Breker, Leiter des LKA-Sachgebiets Forensische Medientechnik, " und erwarten uns neue Erkenntnisse, wenn man Räumlichkeiten nach 20, 30 Jahren noch begehen kann."