Neuer Bierpreis: Das kostet die Maß heuer auf der Wiesn

Beim Bierpreis gibt es offenbar nur eine Richtung – nach oben. Auch auf dem diesjährigen Oktoberfest wird die Maß Bier wieder ein bisschen teurer. Zwischen 14,50 und 15,80 Euro soll das Bier auf der Wiesn in diesem Jahr kosten, wie das Münchner Wirtschaftsreferat mitteilte. Das sind im Schnitt 3,5 Prozent mehr als 2024. Damals kostete der Liter noch zwischen 13,60 und 15,30 Euro.

Die Münchner Wiesnwirte bedauern, dass sie die Kosten weitergeben müssen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. In fast allen der 15 großen Festzelte werden Besucher dieses Jahr über 15 Euro pro Maß zahlen.

Wiesnwirte wollen Preissteigerung erklären

Dafür gebe es mehrere Gründe, wie unter anderem die gestiegenen Lebensmittel- und Lohnkosten. Die Erhöhung des Mindestlohns und der anhaltende Fachkräftemangel treiben die Ausgaben für das Personal nach oben, so die Wirte. Ähnlich verhalte es sich bei den Security-Mitarbeitern.

Zudem benötigen die Wirte mehr Sicherheitspersonal aufgrund steigender Auflagen. Als letzten Punkt führen die Gastronomen auf, dass auch der Aufbau teurer geworden sei.

Wiesnwirte-Sprecher Peter Inselkammer betont: "Auch wir Oktoberfest-Wirte können uns der Inflation nicht entgegenstemmen." Trotzdem spricht er von "einer behutsamen Preisanpassung, die man sorgfältig abgewogen habe". Wirt Christian Schottenhamel erklärt "Preiserhöhungen sind nie schön, auch wenn es dafür gute Gründe gibt."

Stadt München kontrolliert Preise

Auch alkoholfreie Getränke werden um einige Cent teurer: Ein Liter Tafelwasser kostet nach Angaben der Stadt im Schnitt 10,95 Euro (nach 10,48 Euro im vergangenen Jahr), Spezi 12,48 Euro (2024: 12,23 Euro) und Limonade 12,11 Euro (2024: 11,67 Euro).

Die Getränkepreise werden nicht von der Landeshauptstadt München festgelegt. Die Stadt überprüft als Veranstalter jedoch die von den Gastronomen genannten Preise auf ihre Angemessenheit. Dazu wird mit den Preisen der großen Gasthäuser im Stadtgebiet München verglichen. Dort kostet ein Liter Bier laut Stadt zwischen 7,70 Euro und 13,40 Euro.

Bayernweit: Bierpreise steigend

Seit 2004 haben sich die Bierpreise auf der Wiesn etwa verdoppelt: Vor 20 Jahren hatte die Maß noch zwischen 6,70 Euro und 7,10 Euro gekostet. Eine Entwicklung, die nicht nur das bekannteste Volksfest der Welt in München betrifft.

Auch am Dachauer Volksfest schrammte der Literpreis vergangenes Jahr bereits an der Zehn-Euro-Marke, während 2017 die Besucher noch 5,80 Euro für einen Liter Bier zahlten. Unter zehn Euro bekommt man aber auf kaum einem bayerischen Volksfest mehr eine Maß Bier. In Rosenheim kostete der Liter 2024 bereits 12,40 Euro, in Mühldorf 11,40 Euro. Auf dem Straubinger Gäubodenvolksfest verlangen die Wirte dieses Jahr 12,90 Euro für die Maß. Bayernweit ist die Tendenz in den letzten Jahren steigend.

Das Münchner Oktoberfest startet in diesem Jahr am 20. September und dauert bis zum 5. Oktober.

Mit Informationen von dpa