Neuer Beweisantrag statt Plädoyer im Logopädenprozess

Eigentlich hätte die Staatsanwaltschaft nun mit den Plädoyers beginnen wollen. Doch im Prozess gegen einen Würzburger Logopäden wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs wird das Gericht nun zunächst zwei Mitarbeiter eines Gefängnisses hören. Die Anwälte des Angeklagten wollen, dass die Haftbedingungen des 38 Jahre alten Angeklagten strafmildernd bei einem Urteil berücksichtigt werden.

Verteidigung stellt Beweisantrag

Aus diesem Grund haben die Verteidiger einen Beweisantrag gestellt, der den Prozess nun noch einmal verzögert. Am nächsten Verhandlungstag, dem 18. Mai, sollen dann zwei JVA-Mitarbeiter vor der Großen Jugendkammer aussagen. Ob danach die Plädoyers folgen, sei noch unklar, heißt es von einem Gerichtssprecher.

Angeklagter gesteht Missbrauch

In dem Prozess muss sich ein Logopäde verantworten, der sich über Jahre an ihm anvertrauten Jungen vergangen haben soll. Laut Anklage hat er seine behinderten Opfer in 66 Fällen schwer sexuell missbraucht. Außerdem soll er kinderpornografische Bilder und Videos angefertigt haben, die er später im Darknet verbreitete. Der Angeklagte hat beim Prozessauftakt Anfang März ein umfassenden Geständnis abgelegt.