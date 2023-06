Neuer bayerisch-tschechischer Fahrschein für Grenzregionen

Wer vom Bayerischen Wald aus das angrenzende Tschechien mit Bus und Bahn erkunden möchte, kann das jetzt erstmals mit einem gemeinsamen Fahrschein tun. Das neue System ist am Mittwochnachmittag von den Landkreisen Cham, Freyung-Grafenau und Regen zusammen mit den tschechischen Bezirken Pilsen und Südböhmen am Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein vorgestellt worden. Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde unterzeichnet.

"Bayerwald-Tagesticket plus CZ" gilt tageweise

In der Praxis läuft es so, dass man sich auf der bayerischen Seite für 17 Euro pro Person ein "Bayerwald-Tagesticket plus CZ" kaufen kann, zum Beispiel am Fahrscheinautomaten. Mit diesem Ticket kann man dann grenzüberschreitende Bus- und Bahnfahrten aus den Landkreisen Cham, Freyung-Grafenau und Regen in die westlichen Bezirke Pilsen und Südböhmen machen, natürlich inklusive Rückfahrt. Das Ticket gilt jeweils für einen Tag.

Vorteile des neuen Tickets

Der Vorteil für deutsche Fahrgäste: Sie müssen sich nicht mit dem tschechischen Fahrscheinsystem auseinandersetzen, was wegen der Sprachbarriere, aber auch wegen der unterschiedlichen Währung schwierig ist. Tschechien hat die Krone, nicht den Euro. Das Ganze gilt auch umgekehrt für Fahrgäste aus Tschechien, die in ihrem Land entsprechende Tickets kaufen können, die dann auch in den bayerischen Grenzlandkreisen gelten. Die Tickets gelten Werktags ab 8 Uhr, an den Wochenenden und an Feiertagen ganztags. Pro Ticket können außerdem bis zu drei Kinder unter 14 Jahren kostenlos mitgenommen werden.

Grenznahe Städte als Ausflugsziel

Einen besonderen Vorteil haben Urlauber aus den 40 sogenannten GUTI-Gemeinden im Bayerischen Wald. Urlauber aus diesen Gemeinden können ihre Gästekarte nun auch für kostenlose Fahrten in das grenznahe Tschechien nutzen. Das 49-Euro-Deutschland-Ticket gilt in Tschechien dagegen generell nicht. Attraktiv sind zum Beispiel Ausflugsfahrten vom Grenzübergang Furth im Wald in die tschechische Stadt Taus/Domažlice oder von Bayerisch Eisenstein nach Klattau oder von Haidmühle in das malerische Städtchen Krumau. Auch Fahrten in den Böhmerwald, um dort die weitläufigen Wanderwege zu nutzen, bieten sich an.

Ticket bis 2026 in der Testphase

An der gegenseitigen Anerkennung der Fahrscheine im Grenzgebiet wird seit Jahren gearbeitet. 2022 gab es eine erste Testphase. Die Umsetzung war aber lange Zeit wegen der verschiedenen Tarifgebiete schwierig. Außerdem musste geklärt werden, wie man eventuelle Verluste aufteilt. Gefunden wurde jetzt eine pragmatische Lösung. Das Geld aus dem Ticketverkauf bleibt jeweils dort, wo das Ticket gekauft wurde, wird also nicht aufgeteilt. Erst wenn ein erhebliches Ungleichgewicht entstehen sollte, gibt es Ausgleichszahlungen. Erlösausfälle durch die GUTI-Gästekarte übernehmen zu gleichen Teilen die drei bayerischen Landkreise. Diese Lösung gilt zunächst für einen Beobachtungszeitraum bis 2026.