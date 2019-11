Neuer Bahnhof Hof-Mitte soll Wendegleis bekommen

Wenn die Stadt Hof einen neuen Bahn-Haltepunkt im Zentrum bekommt, dann soll der auch mit einem elektrischen Wendegleis versehen werden. Der Freistaat hat sich jetzt bereit erklärt, die Planungskosten dafür in Höhe von rund 800.000 Euro zu übernehmen.

Hofer Stadtzentrum erschließen mit neuem Halt

Die geplante Bahnstation Hof-Mitte erschließe den Hofer Stadtkern besser als der etwas weiter südlich gelegene Hauptbahnhof und mache das Bahnfahren für die Menschen in der Region Hof attraktiver, heißt es zur Begründung aus dem Verkehrsministerium.

Wendegleis: Damit andere Züge passieren können

Auf dem 140 Meter langen Wendegleis sollen die Züge nach dem Aussteigen der Fahrgäste bis zur Rückfahrt warten können, ohne nachfolgenden Zügen im Weg zu stehen. Züge aus dem Süden, deren Fahrt in Hof endet, könnten dank des neuen Wendegleises also weiter in das Stadtzentrum hineinfahren und die Passagiere dort aussteigen, wo das umstrittene Einkaufszentrum "Hof Galerie" gebaut werden soll. Auch einige Schulen und Stadtbuslinien sollen so leichter zu erreichen sein.