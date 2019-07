Neuer Asphalt: Sperrung der Anschluss-Stelle Trockau aufgehoben

Drei Wochen nach Beginn der Bauarbeiten soll heute Abend die Anschluss-Stelle Trockau an der A9 in Richtung Berlin für den Verkehr freigegeben werden. Dann können die Autofahrer aus Richtung Nürnberg hier wieder abfahren. Möglich ist dann auch die Auffahrt auf die A9 in Richtung Norden.

Bauarbeiten bis Ende Oktober

Mitte Juni wurde die Anschluss-Stelle Trockau wegen der Erneuerung der Fahrbahn gesperrt. Insgesamt wird die zehn Kilometer lange Strecke zwischen den Anschluss-Stellen Pegnitz und Bayreuth-Süd in Fahrtrichtung Berlin asphaltiert. Ende des Monats werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann beginnt die Erneuerung der A9 in der Gegenrichtung. Insgesamt 28 Millionen Euro kostet die Baumaßnahme. Die Arbeiten soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein.