Neuer Anlauf für eine Reform des bayerischen Hochschulgesetzes

Agiler, wettbewerbsfähiger, unternehmerischer – all das sollen Bayerns Hochschulen mit Hilfe des "Hochschulinnovationsgesetzes" werden, wünscht sich die Staatsregierung. Die Hochschulreform ist Teil der Zukunftsoffensive "Hightech Agenda Bayern" und soll helfen, die Wissenschaftslandschaft in Bayern für die nächsten 20 bis 30 Jahre zukunftsfest aufzustellen und auf internationales Spitzenniveau zu heben. An den Plänen wird seit 2018 gearbeitet.

Geisteswissenschaftler fühlen sich übergangen

Als das Gesetz vorgestellt wurde, provozierte es großen Ärger bei Teilen der Lehrenden und Studierenden. Auch jetzt noch fühlt sich etwa die Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften übergangen. Sie hat eine Petition gegen das Gesetz eingereicht, die von rund 9.000 Personen unterzeichnet wurde. Sie fürchten eine weitere Marginalisierung und Gefährdung der Geistes- und Sozialwissenschaften, vor allem aber auch der Langzeit- und Grundlagenforschung. Mit der Reform würden keine Disziplinen gegeneinander ausgespielt, versichert dagegen Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) - der Wert der Geistes- und Sozialwissenschaften liege doch gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen auf der Hand.

Der ursprünglich zuständige Minister ist entlassen

Der ursprünglich zuständige Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) hatte auf die Kritik reagiert. Unter anderem wurden in dem Gesetzesentwurf entgegen ersten Eckpunkten ausdrücklich die Gremien der akademischen Selbstverwaltung definiert. Ministerpräsident Söder hat Sibler jedoch inzwischen entlassen und durch den früheren CSU-Generalsekretär Markus Blume als neuen Wissenschaftsminister ersetzt.

FDP: Söders Staatskanzlei zieht alles an sich

Die bayerische FDP bezeichnet die Vorgänge um das Hochschulgesetz als symptomatisch für den Regierungsstil des Ministerpräsidenten. Die Entscheidungen seien alle in der Staatskanzlei statt im eigentlich zuständigen Ministerium gefallen. "Wir haben einen Ministerpräsidenten, der sein Team eher klein hält, als starke Köpfe neben sich zuzulassen", sagt der FDP-Chef Martin Hagen: "Und das ist ein Grund, warum dieses Gesetz bisher noch nicht das Licht der Welt erblickt hat."

Grüne fürchten die neoliberale Mottenkiste

Die Grünen kritisieren dagegen, die Söder-Regierung habe mit ihrem "völlig verkorksten Versuch einer Hochschulreform" die Wissenschaftscommunity jahrelang sinnlos auf Trab gehalten. Jetzt bleibe zu hoffen, dass die Staatsregierung nicht weiter auf "neoliberalen Ideen aus der Mottenkiste" beharre, so die hochschulpolitische Sprecherin der Landtagsgrünen, Verena Osgyan.

Für die Regierungsfraktion Freie Wähler findet das Hochschulinnovationsgesetz die richtige Balance zwischen sinnvollen Neuerungen und der Sicherung bewährter Strukturen. Unter anderem werde die Landesstudierendenvertretung erstmals im Gesetz verankert.