Neuenmarkt: Erneuter Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B303

Erneut hat sich an einer Kreuzung der B303 im Landkreis Kulmbach ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei auf BR-Nachfrage bestätigt, habe ein 42-jähriger Autofahrer am Samstagmittag (28.11.20) zunächst nach links in Richtung Wirsberg abbiegen wollen.

Linksabbieger kollidiert mit Gegenverkehr

Dabei habe der Mann ein entgegenkommendes Fahrzeug nicht beachtet. Dessen 73 Jahre alter Fahrer sei daraufhin gegen eine Ampel gefahren und mittelschwer verletzt worden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Bundesstraße war für rund zwei Stunden teilweise gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Kreuzung an der B303: Gefahrenstelle Neuenmarkt-Wirsberg

Der Vorfall ereignete sich auf der Kreuzung der B303, die die Gemeinde Neuenmarkt und den Markt Wirsberg voneinander trennt. An derselben Stelle ist Anfang Juni dieses Jahres ein Auto mit einem leeren Linienbus kollidiert. Zuletzt ereignete sich dort Mitte September ein Autounfall mit drei Schwerverletzten.