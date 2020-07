Neuenmarkt: Einbrecher stehlen Tresor aus Apotheke

In Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach sind Unbekannte in eine Apotheke in der Schützenstraße eingebrochen. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken mit.

Einbruch in Apotheke: Genaue Tatzeit unbekannt

Demnach sollen die Täter zwischen Freitagnachmittag (10.07.20) und Montagmorgen (13.07.20) in das Geschäft eingebrochen sein und dort den Tresor aus der Wand gerissen haben. Um diesen samt Inhalt abtransportieren zu können, sollen die Täter zudem das Firmenfahrzeug gestohlen haben, vermutet die Polizei. Bei dem Auto handelt es sich um einen auffällig roten Skoda Fabia, der mit dem Namen des Unternehmens in gelber Schrift beklebt ist. Das Kennzeichen des Fahrzeuges lautet "KU-WF-3".

Täter stehlen in Neuenmarkt hohen Geldbetrag

Bei dem Einbruch erbeuteten die Unbekannten Bargeld und Utensilien im fünfstelligen Eurobereich. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Polizei keine genaueren Angaben zum Diebesgut machen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.