24.01.2025, 15:05 Uhr Audiobeitrag

Einstiges Traditionsunternehmen Diakoneo in der Krise

Klinikschließung, Klinikverkauf mit Defizit, Geschäftsführer geht, Vorstandsvorsitzender tritt zurück – was ist los bei Diakoneo? Das Gesundheitsunternehmen steckt in der Krise. Was wurde aus der ehemaligen Diakonie Neuendettelsau?

Von Annika Svitil