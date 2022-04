Neue Zukunft für ehemaligen Thermenstandort in Fichtelberg?

Zehn Jahre ist es her, dass die Kristalltherme in Fichtelberg bei einem Großbrand zerstört wurde. Seitdem verunstaltet die Brandruine den Tourismusort im Fichtelgebirge. Am Mittwoch will Bürgermeister Voit neue Pläne für das Areal vorstellen.