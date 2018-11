Neue Zugspitzbahn-Kabine kommt kurz vor Weihnachten

Seit Mitte September steht die Zugspitz-Seilbahn still, nachdem bei einer Routineübung ein Bergekorb in eine der beiden Kabinen gerauscht war und die Gondel dabei zerstört wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber der Schaden ist immens. Die neue Seilbahnkabine ist nun schon frisch lackiert, das Stahlgerippe erstrahlt in Schwarz, aber es fehlen noch bodentiefen Panoramascheiben. In den nächsten Tagen soll die Endmontage erfolgen.

Lieferung am 17. Dezember

Mit Hochdruck wurde die letzten Wochen beim Schweizer Hersteller gearbeitet, um der Bayerischen Zugspitzbahn schnellstmöglich eine neue Kabine zu liefern. Nach drei Monaten, am 17. Dezember, soll sie an der Talstation am Eibsee ankommen. Dann soll sie eingehängt werden und sich bei ersten Probefahrten bewähren.

Wenn alles gut geht und die technische und behördliche Abnahme noch vor Weihnachten erfolgt, so Verena Lothes von der Bayerischen Zugspitzbahn, könnte die Seilbahn den Betrieb rechtzeitig zu den Weihnachtsferien aufnehmen.

Mehrere Millionen Euro Schaden

Den Schaden, der durch den Unfall und den Totalausfall seit Herbst bei der Seilbahn entstanden ist, beziffert die Bayerische Zugspitzbahn auf einen mittleren siebenstelligen Bereich. Der mehrfache Millionenschaden sei aber von der Versicherung gedeckt, heißt es von Seiten der Zugspitzbahn.

Unfallursache war ein Materialfehler: Ein Glied einer erst ein paar Monate alten Kette, an der der Bergekorb baumelte, war gerissen - der Korb sauste ungebremst in die Kabine und zerstörte sie. Ob, und wenn ja, welche Konsequenzen der Kettenhersteller zu erwarten hat, ist weiter unklar.