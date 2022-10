Neue Züge - Go-Ahead stellt Nachfolger für Fugger-Express vor

Der Fugger-Express: Einen griffigen Namen hatte sich DB Regio zum Start der Strecken zum Beispiel von München über Augsburg nach Ulm ausgedacht. Die Ernüchterung bei den Fahrgästen folgte aber schnell: Die Züge waren häufig unzuverlässig, beim Umkuppeln im Augsburger Hauptbahnhof gab es immer wieder Probleme. Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead übernimmt am 11. Dezember die Strecken und stellt heute die neuen Züge vor, die ab dem Fahrplanwechsel von Ulm über Augsburg nach München sowie von Würzburg nach Augsburg und Aalen nach Donauwörth unterwegs sein werden.

Pendler hoffen auf mehr Zuverlässigkeit durch neuen Betreiber

Eingesetzt werden sollen 56 Neufahrzeuge von Siemens vom Typ "Desiro HC" und "Mireo". Diese Wagen werden heute bei einer Pressekonferenz am Bahnhof in Wörnitzstein bei Donauwörth präsentiert. Pendler erhoffen sich einiges vom neuen Betreiber, neben den Problemen mit der Pünktlichkeit habe beim Fugger-Express auch die Funktionalität Wünsche offen gelassen, sagen Pendler am Bahnsteig in Mering. Das bestätigt auch Jörg Lange, stellvertretender Landesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn aus Mering. Als der Fugger-Express neu auf der Strecke eingesetzt worden sei, habe der noch zahlreiche Kinderkrankheiten und Mängel gehabt, die nicht alle über die Jahre beseitigt werden konnten. So seien z.B. die Durchgänge im Zug teilweise viel zu eng.

Go-Ahead fährt auch im Allgäu

Seit 2008 hatte DB Regio die Strecken des Fugger-Express betrieben, im Dezember 2018 erhielt Go-Ahead den Zuschlag für den Betrieb ab 2022. Bereits im August 2018 hatte das Unternehmen außerdem die Zusage für den Betrieb des "Elektronetz Allgäu" bekommen. Im Anschluss gründete das ursprünglich britische Unternehmen die Go-Ahead Bayern GmbH mit Sitz in Augsburg. Die Bahnlinie zwischen München und Lindau befährt Go-Ahead mit seinen Zügen bereits seit 2019. Auf dieser Strecke sind allerdings andere Zugmodelle im Einsatz als die, die für das Augsburger Netz vorgesehen sind. Insgesamt wird Go-Ahead dann Unternehmensangaben zufolge 10 Millionen Zugkilometer in Bayern befahren.

In Günzburg und Donauwörth gibt es Fahrkarten künftig auch bei Go-Ahead

Ab Dezember wird Go-Ahead außerdem in Donauwörth und Günzburg den Fahrkartenverkauf übernehmen, und zwar auch für Nah- und Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn wollte den Fahrkartenverkauf dort einstellen, deshalb übernimmt Go-Ahead diesen Service. Go-Ahead kündigt an, dass der Schalter in Donauwörth täglich geöffnet sein wird und zwar für 50 Stunden pro Woche. Der Schalter in Günzburg soll montags bis freitags für 40 Stunden pro Woche offen sein.