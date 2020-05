Neue Züge für das bayerische Oberland

Am Vormittag wird die Bayerischen Oberlandbahn ihre neue Fahrzeugflotte präsentieren. Am Bahnhof Holzkirchen werden dazu Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und Landtagspräsidentin Ilse Aigner erwartet. Auch die Geschäftsführer der Bayerischen Eisenbahngesellschaft Thomas Prechtl und Bärbel Fuchs sowie der Vorsitzende der Transdev-Geschäftsführung Tobias Heinemann und BOB-Geschäftsführer Fabian Amini werden dabei sein.

Die Züge der BOB soll künftig nicht nur regelmäßiger und pünktlicher fahren. Auch die Dachmarke BRB wird dann neu sein.

Mitte Juni fällt im Oberland der Startschuss

Die ersten Neufahrzeuge des Typs "LINT" sollen zum kleinen Fahrplanwechsel am 14. Juni starten. Schritt für Schritt sollen dann auch die restlichen Bahnen der Typen "Talent" und "Integral" ausgetauscht werden. Insgesamt sollen so bis Ende des Jahres 25 Züge der Bayerischen Oberlandbahn ersetzt werden.

31 neue Züge fahren nach München

Zum großen Fahrplanwechsel am 13. Dezember sollen dann außerdem sechs zusätzliche Neufahrzeuge eingesetzt werden, sodass insgesamt 31 Züge auf den Strecken von Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell über Holzkirchen nach München fahren.

Noch ist der endgültige Fahrplan für 2021 in der Abstimmung. Auf ihrer Homepage kündigt die Bayerische Oberlandbahn dennoch bereits an, dass es mit Einsatz der neuen Züge eine Ausweitung des 30-Minuten-Taktes an Wochenenden und Feiertagen geben soll. Außerdem sollen von Montag bis Freitag die stark nachgefragten Züge zur Hauptverkehrszeit verstärkt werden.

Gratis-WLAN, Steckdosen und weniger Schadstoffe

Das bayerische Verkehrsministerium sieht in den neuen Fahrzeugen viele Vorteile. Sie seien sehr zuverlässig, heißt es. Außerdem entstehe nun eine einheitliche Flotte, die sich beliebig koppeln lasse und so deutlich flexibler werde. Zudem seien die Züge moderner – zum Beispiel mit Gratis-WLAN, Steckdosen und besseren Klimaanlagen ausgestattet – und zudem emissionsärmer.

