Neue Wolfsverordnung - Kormoran-Regelung bleibt unangetastet

Kormorane in Bayern sind nach Auskunft des Landwirtschaftsministeriums nicht von den neuen Wolfs- und Otter-Verordnungen betroffen. Das Ministerium teilte auf BR-Nachfrage wörtlich mit: "Die Artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung (AAV) Kormoran bleibt unangetastet. Die Laufzeit der AAV Kormoran läuft unverändert bis 2027." Ebenso wenig sei die Bodensee-Region betroffen, heißt es. Zunächst war ungeklärt gewesen, ob möglicherweise auch der Abschuss von Kormoranen durch die am 1. Mai in Kraft getretenen Verordnungen leichter werden könnte.

Kormoran darf trotz Schutz in Bayern geschossen werden

Der Kormoran ist als europäische Vogelart grundsätzlich besonders geschützt. Die Kormoranverordnung AAV erlaubt in Bayern trotzdem den Abschuss in der Zeit vom 16. August bis 14. März im Umkreis von 200 Metern um Gewässer herum und außerhalb von Naturschutzgebieten. Im direkten Hinterland des Bodensees werden laut einer Studie der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) aus dem Jahr 2017 jährlich zwischen 600 und 700 Kormorane abgeschossen. "Diesen Maßnahmen fehlt aber bisher die seeweite Wirkung", wie es dort heißt.

Vögel fressen mehr Fische als Fischer fangen

Am Bodensee fressen die schwarzen Vögel inzwischen mehr Fische als die verbliebenen Berufsfischer noch fangen. Sie fordern deshalb seit einiger Zeit ein Kormoranmanagement, etwa durch gezielten Abschuss oder sogenannte Vergrämung. Dabei werden die Tiere zum Beispiel von ihren angestammten Schlafplätzen immer wieder vertrieben.

Naturschützer sind grundsätzlich gegen den Abschuss der Vögel. Deshalb läuft derzeit noch immer ein von Baden-Württemberg moderierter Dialogprozess zu einem möglichen Kormoranmanagement am Bodensee. Hier treffen sich Vertreter der Anrainerstaaten und etwa Fischer und Umweltschützer, um zu einer gemeinsamen Linie zu finden. Wie es aus dem baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium auf Nachfrage heißt, werde ein "Konsenspapier zusammengefasst". Es soll noch in diesem Jahr fertig werden und als Empfehlung dienen. Eine konkrete rechtliche Umsetzung der Anrainer ist auch dann noch offen.