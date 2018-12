Neue Wohnungen: Nördlingen bekommt "Egerviertel"

Die Ankerbrauerei ist seit 2016 geschlossen, nach mehr als 400 Jahren. Nun haben der Investor, die Asset-Gruppe aus Augsburg, und die Nördlinger Eigentümerfamilie Haag das Konzept für das 7.000 Quadratmeter große Gelände innerhalb der Stadtmauer vorgestellt.

Seniorengerechte Wohnungen

Geplant ist ein Ensemble aus mehreren Gebäuden, die sich rein äußerlich in das Bild der Altstadt einpassen. Fünf Gebäude auf dem ehemaligen Brauereigelände sind denkmalgeschützt und bleiben erhalten. Insgesamt sollen bis zu 90 Wohnungen entstehen, ein größerer Anteil davon seniorengerecht mit angegliederter Betreuung.

Ufer der Eger soll genutzt werden

Alle Wohnungen werden Eigentumswohnungen. Dazu ist eine Einrichtung in Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) geplant. In einem Kindergarten, Kinderhort und einer Krippe soll es 125 Betreuungsplätze geben. Für die Nördlinger besonders interessant: Die Ufer der Eger an dem Gelände sollen freigelegt und ein neuer Fußweg geschaffen werden. Auch ein Café mit Freisitz ist an der Eger geplant.

Drei-Jahres-Plan zur Fertigstellung

Auf dem gesamten Areal wird es keine Straße geben, stattdessen wird eine Tiefgarage mit 90 Stellplätzen gebaut. Die Wohnhäuser sollen über Treppen und Aufzüge direkt aus der Garage erreichbar sein. Das Projekt des Investors und der Familie Haag kostet rund 30 Millionen Euro. Den größeren Anteil davon trägt die Asset-Gruppe. Der Abriss der Brauereigebäude soll im Frühjahr nächsten Jahres beginnen. 2022 soll das Egerviertel dann fertig sein.