15.08.2019, 15:00 Uhr

Neue Wege für die Aufzucht von Biokälbern

Auch Biobauern verkaufen ihre Kälber oft an konventionelle Mastbetriebe. Dazu werden die Tiere weit transportiert, oft ist unklar, wo die Tiere landen. Die Initiative "Biokalb Oberland" will deshalb eine naturnahe Aufzucht in der Region aufbauen.