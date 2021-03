Neue Warnstreiks der IG Metall in Schwaben

Die IG Metall ruft wegen des laufenden Tarifkonflikts in Augsburg und Nordschwaben Beschäftige ihrer Mitgliedsbetriebe zu Warnstreiks auf. Schon heute sollen die Mitarbeiter von Faurecia und WashTec in Augsburg die Arbeit früher beenden.

Morgen sind dann laut IG Metall in Meitingen die Mitarbeiter von SGL Carbon und BremboSGL und in Augsburg die Mitarbeiter des Flugzeugteilebauers Premium Aerotec und bei Böwe Systec zu Warnstreiks aufgerufen. Bei Böwe Systec sollen die Beschäftigen um 12 Uhr eine Menschenkette um das Unternehmen bilden und anschließend ihre Arbeit früher beenden.

Warnstreiks auch im Unterallgäu

Im Landkreis Unterallgäu werden heute bei der Otto Christ AG in Benningen und morgen bei den Grob Werken in Mindelheim Warnstreiks der IG Metall statt. In Benningen soll es eine so genannte "Frühschlussaktion" geben.

Im Allgäu beteiligten sich in der ersten Woche der Warnstreiks in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie laut Mitteilung ca. 3550 Beschäftigte. Das Motto lautet: "Vom Allgäu bis hinauf nach Kiel machen Metaller*innen jetzt mobil".

Was die IG Metall fordert

Am Freitag gingen laut IG Metall ca. 2.000 Kolleginnen und Kollegen der AGCO/Fendt GmbH früher ins Wochenende. Auch bei der Deckel Maho Pfronten GmbH hätten ca. 400 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Bei der Goldhofer AG in Memmingen hätten ca. 150 Mitarbeitende ein längeres Wochenende gehabt.

"Für sichere Perspektiven in der Zukunft werden auch diese Woche Beschäftigte aus weiteren Betrieben zeigen, dass die IG Metall arbeitskampffähig ist“, betont Dietmar Jansen, Geschäftsführer der IG Metall Allgäu. "Wir lassen nicht nach und werden die Arbeitgeber auch weiter unter Druck setzen", so Jansen.

In der laufenden Tarifrunde fordert die IG Metall vier Prozent mehr Lohn, eine bessere Zukunftsperspektive für Azubis und Tarifverträge für Dual-Studiengänge.