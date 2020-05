Neue Vorschriften beim Friseurbesuch nach Corona-Zwangspause

Von vielen lang ersehnt, dürfen Friseurläden nun wieder mit ihrer Arbeit beginnen. Doch gerade sie sind aufgrund der Nähe zu ihren Kunden von zahlreichen hygienischen Vorschriften und vielen Einschränkungen aufgrund des Coronavirus betroffen.

Maskenpflicht und viele Vorschriften

So dürfen Friseure nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in ihre Geschäfte lassen – sie müssen einen Mindestabstand von 1,50 Meter von Kunde zu Kunde gewährleisten. Vor jedem Schnitt müssen die Haare frisch gewaschen werden, außerdem sind Behandlungen im Gesicht, wie Wimpernfärben, Make-Up auflegen oder Bartrasuren verboten, es herrscht Maskenpflicht. Die Friseure dürfen keine Getränke ausgeben und Zeitschriften auslegen. Der Friseurbesuch könnte außerdem teurer werden als bisher.

Höhere Preise für Haarschnitte erwartet

Da die Ladenbesitzer weniger Kunden annehmen dürfen, sie aber deutlich mehr Aufwand aufbringen müssen (Umhänge waschen, Plätze desinfizieren, Mundschutze für Personal), rechnet der Landesinnungsmeister der Friseure in Bayern, Christian Kaiser, mit etwa einem Viertel weniger Umsatz: "Es ist davon auszugehen, dass viele nachkalkulieren und ihre Preise etwas anheben."

"Reparaturarbeiten" und langes Warten auf die neue Frisur

Die Nachfrage sei allerdings riesig: "Viele Friseure sind über Wochen ausgebucht", so Kaiser. Kunden, die dringend einen Haarschnitt brauchen empfiehlt er, es immer wieder zu probieren. "Weil bei vielen Bürgern während der Ausgangssperre der Partner Hand anlegen musste, werden wir viel reparieren müssen", so Kaiser weiter.