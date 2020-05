Neue Verzögerung im Regensburger Korruptionsprozess

Im zweiten Korruptionsprozess gegen den ehemaligen Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (Die Brücke) müssen trotz eigentlich bereits geschlossener Beweisaufnahme erneut Zeugen geladen werden. Das für Mittwoch geplante letzte Wort des mitangeklagten Immobilienunternehmers musste deshalb verschoben werden.

Vorwürfe gegen KriPo-Ermittler im Verfahren

Wolbergs' Anwalt Peter Witting hatte zu Beginn des Verhandlungstages Beweisanträge gestellt. Unter anderem wollte er einen anonymen Brief verlesen lassen, den sein Mandant am Dienstag erhalten hatte. In dem anonymen Schreiben werden Vorwürfe gegen den leitenden Ermittler der Kriminalpolizei im Verfahren erhoben.

Witting: einseitige Ermittlung gegen Wolbergs

Er soll zu einem Kollegen unter anderem gesagt haben, Wolbergs könne "froh sein, wenn er nicht aus dem Fenster springt, wenn wir mit ihm fertig sind", so der unbekannte Verfasser des Briefs. Das zeige, so Peter Witting, dass einseitig gegen den Ex-OB ermittelt wurde. Bei der Strafzumessung müsse das berücksichtigt werden.

Erneut Zeugen geladen

Da das Gericht das anonyme Schreiben nicht in die Verhandlung einführen wollte, beantragte Wolbergs‘ Anwalt, die im Brief genannten Kollegen des Ermittlers als Zeugen zu laden. Das Gericht kommt dem nach und wird die Beamten am kommenden Verhandlungstag befragen.

An diesem Tag sollen dann auch die letzten Worte der Angeklagten beginnen. Mit einem zusätzlichen Reservetermin am Tag darauf, könnte als Urteilstermin der 17.06.2020 weiter möglich sein.