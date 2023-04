Neue Verordnung in Aschaffenburg soll Katzen schützen

Ausgehungert, krank, verletzt: "Viele der Fundkatzen, die das Tierheim Aschaffenburg aufnimmt, sind in keinem guten Zustand", sagt Leiter Lukas Kneisel und versorgt gerade das schwarzweiße Fundkitten "Abraxas" in der Quarantäne-Station. Das Tier ist abgemagert, hat für andere Samtpfoten hochansteckenden Katzenschnupfen. Eine Krankheit, mit der fast alle Streuner im Tierheim ankommen.

Mit der neuen Katzenschutzverordnung in Aschaffenburg ist der Tierschutzverein froh, endlich etwas in der Hand zu haben, "etwas, das ein wenig Duck aufbaut", so Kneisel. Laut der Verordnung müssen Katzenbesitzer ihre Freigänger jetzt kastrieren. Außerdem sind sie dazu verpflichtet, die Tiere mit Chip oder Ohrtätowierung zu kennzeichnen und zu registrieren. Die Verordnung tritt am 1. April in Kraft.

Jahrelanger Kampf bis zur Katzenschutzverordnung

Für die Pfleger ist es schwer, das Leid der Tiere mit anzusehen. Die Versorgung der Katzen bis zu deren Vermittlung ist mit hohen Kosten und Personalaufwand für den Tierschutzverein verbunden, der das Heim in Aschaffenburg betreibt. Deswegen hat sich der Verein seit Jahren für eine Katzenschutzverordnung eingesetzt. Damit der Beschluss im Stadtrat möglich war, mussten konkrete Daten gesammelt werden – ein Nachweis darüber, dass es sehr viele Streuner in der Stadt gibt, und dass diese leiden. Nach den Zahlen des Tierheims aus den Jahren 2019 bis 2022 hat es jedes Jahr rund 300 Fundkatzen aufgenommen, mit steigender Tendenz.

Große Verantwortung für Katzenbesitzer

Wenn Tierbesitzer ihre Freigänger nicht kastrieren lassen, paaren sie sich auch mit verwilderten, kranken Katzen. Die Krankheiten werden weitergegeben: vom Kater auf die Weibchen, von den Weibchen auf die Jungen. Sie leiden an Parasiten, Viruserkrankungen und bakteriellen Infekten. Außerdem kommt es zur unkontrollierten Vermehrung. An manchen Orten, an denen sich die Streuner versammeln, kommt es zu Inzest. Die Folge: genetische Schäden und Deformationen, mit denen die Kitten nicht überlebensfähig sind.

Tierschutzverein kümmert sich um verwilderte Katzen

Der Aschaffenburger Tierschutzverein ist schon länger an sogenannten Hotspots in der Stadt mit Fallen unterwegs, um Katzen einzufangen, zu versorgen und zu kastrieren, später nach Möglichkeit zu vermitteln. Solche Populationen gibt es etwa im Hafen und verschiedenen Gewerbegebieten. Kleine Katzen kommen dort zur Welt, ohne den Kontakt zum Menschen.

"Verwilderte, scheue Tiere, die wir einfangen, sind natürlich schwer zu vermitteln", berichtet Alexandra Kieser, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins. Die besten Chancen hätten da noch die ganz jungen Katzen, die im Tierheim anfangs von den Pflegern großgezogen werden. Ältere Tiere, die den Kontakt zu Menschen nicht akzeptieren, müssten zum Teil nach der Kastration einfach wieder freigelassen werden.

Verordnung ein "zahnloser Tiger"?

Die Katzenschutzverordnung war nötig – da sind sich die Tierschützer in Aschaffenburg einig. Allerdings sieht die Verordnung kein Bußgeld oder andere Sanktionen vor, sollte jemand seine freilaufende Katze nicht kastrieren und kennzeichnen. Dafür gebe es keine gesetzliche Grundlage, sagt Meinhard Gruber, Ordnungsreferent der Stadt. Deswegen sieht die Verwaltung die Chancen zur Umsetzung der Verordnung zurückhaltend.

Alexandra Kneisel vom Tierschutzverein ist aber guter Dinge. Sie steht bundesweit in Kontakt mit anderen Vereinen, in deren Kommunen die Verordnung bereits besteht: "Alle haben uns bestätigt, dass dort die Zahl der unkastrierten Katzen rückläufig ist und weniger kranke Streuner unterwegs sind." In drei Jahren wird die Katzenschutzverordnung nochmal geprüft, ob sie Erfolge gebracht hat, "oder ob eine Änderung oder Aufhebung erforderlich ist", heißt es von Seiten der Stadt.

Nach Laufen im Landkreis Berchtesgadener Land ist Aschaffenburg erst die zweite Kommune mit Katzenschutzverordnung in Bayern. Zwar bestehen in Dachau und Pfaffenhofen an der Ilm seit längerem Katzenschutzverordnungen, aber die Umsetzung kommt nicht voran. In Dachau heißt es etwa, es sei kein Gebiet definiert, für das die Verordnung Anwendung finden solle.