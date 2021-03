Neue Verordnung da: Einzelhändler in Unterfranken dürfen öffnen

Einzelhandel in Unterfranken darf wohl überall öffnen

In Regionen mit einer Inzidenz unter 50 dürfen Geschäfte unter Einhaltung der Infektionsschutzauflagen öffnen. In Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist die Öffnung für einzelne Kunden nach einer vorherigen Terminvereinbarung für einen begrenzten Zeitraum möglich. In Regionen mit einer Inzidenz über 100 muss der Einzelhandel weiterhin geschlossen bleiben. Demnach darf der Einzelhandel in Unterfranken nach dem Stand der RKI-Inzidenzwerte von Samstag ab kommender Woche wieder überall öffnen.

"Ich habe gestern telefoniert ohne Ende. Die Händler haben sich sehr intensiv vorbereitet und sind zuversichtlich. Sie haben sich gefreut, dass sie öffnen dürfen und auch wieder eine Beratung möglich ist." Volker Wedde, Handelsverband Unterfranken

In Stadt und Landkreis Aschaffenburg sowie in den Landkreisen Miltenberg, Main-Spessart, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen ist demnach eine Öffnung für einzelne Kunden mit Terminvergabe möglich. In Stadt und Landkreis Würzburg sowie Stadt und Landkreis Schweinfurt und in den Landkreisen Kitzingen und Haßberge darf der Einzelhandel nach dem Stand von Samstag auch ohne Terminvergabe öffnen.

Noch einige Details unklar

Laut Volker Wedde vom unterfränkischen Handelsverband gibt es noch einige Unklarheiten. So beispielsweise, ob die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) oder die des Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ausschlaggebend seien. Auch sei noch nicht hundertprozentig geklärt, wie schnell Geschäfte beim Überschreiten der Grenzwerte wieder schließen müssten. Hierzu werde das Gesundheitsministerium aber erfahrungsgemäß noch genaue Angaben veröffentlichen.