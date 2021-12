Neue Verkehrsführung vor Regensburger Hauptbahnhof

Das Bahnhofareal in Regensburg wird grundlegend umgestaltet - das hat Auswirkungen auf den Verkehr. Ab Montag gilt eine neue Verkehrsführung. Zum Beispiel wird die Bahnhofstraße gesperrt. Am Sonntag ist bereits der Interims-ZOB in Betrieb gegangen.