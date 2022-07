Neue Verbindung: Airline fliegt von Nürnberg nach Athen

Flugreisende, die von Nürnberg nach Griechenland fliegen wollen, können sich freuen: Der Nürnberger Flughafen bietet eine neue Direktverbindung aus der Frankenmetropole nach Athen an. Am Dienstag soll die erste Maschine von Aegean Airlines in Nürnberg abheben, teilte der Albrecht Dürer Airport mit. Der Anschluss sei auch für die NürnbergMesse von großer Bedeutung. Urlauberinnen und Urlauber können von Nürnberg auch auf die griechischen Inseln Kreta, Kos, Rhodos und Korfu fliegen, so der Airport.

Flughafen Nürnberg: mehr Flüge und Ziele

Nach der langen Durststrecke durch die Corona-Zwangspause geht es beim Nürnberger Albrecht-Dürer-Airport wieder aufwärts. Nach Angaben der Flughafen-Gesellschaft vom April setzen nun auch Ryanair und die Airline Condor wieder verstärkt auf Nürnberg als Drehkreuz für ihre Flugrouten und bauen ihre Flugziele von der Frankenmetropole aus.