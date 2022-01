Neue Uni Nürnberg: Selbstfahrende Autos und intelligente Roboter

Noch sind die Räume in der umgebauten ehemaligen Schuhfabrik in der Nürnberger Südstadt leer. In einigen Monaten sollen hier aber bereits intelligente Roboter durch die Flure fahren, sagt Prof. Wolfram Burgard bei der Pressekonferenz im Interims-Gebäude der neuen Technischen Universität Nürnberg (TUN). Er ist der Leiter des Departments "Künstliche Intelligenz und Robotik" und damit der erste Wissenschaftler, der an der TUN forschen wird. Im Februar legen er und sein Team los.

Autonome Autos mit Technik aus Nürnberg

Die Wissenschaftler werden sich mit dem Einsatz intelligenter Systeme beschäftigen. Etwa beim autonomen Fahren oder bei mobilen Robotern, die beispielsweise im Haushalt helfen können, sagt Burgard. Er kommt von der Uni Freiburg und hat dort viel zum autonomem Fahren geforscht. "Wir haben uns damit beschäftigt, was Fahrzeuge wahrnehmen können, was in der Welt passiert und was die Sensordaten interpretieren können", erläutert er. Diese Forschung will er fortsetzen. Sein Ziel: das autonome Auto mit Technik aus Nürnberg.

Lehrstühle haben an der TUN ausgedient

Doch Forschung ist nur das eine. Burgard und sein neues Team müssen erst einmal die Grundlagen für das Studium an der neuen Uni erarbeiten. Im Gegensatz zu anderen Universitäten gibt es an der TUN keine Lehrstühle mit klaren Fächergrenzen. In den Departments sollen die Studentinnen und Studenten vielmehr fächer- und themenübergreifend arbeiten. Die Ingenieurwissenschaften, der Kern einer Technischen Universität, sollen an der TUN mit Geisteswissenschaften kombiniert und vernetzt werden.

Techniker müsse auch Geisteswissenschaften studieren

Das heißt: Jeder Studierende wird sich auch mit Geistes- und Sozialwissenschaften befassen müssen. Dass eine ganze Uni entsprechend interdisziplinär ausgerichtet ist, ist ein Alleinstellungsmerkmal der TUN, sagt deren neue Vize-Präsidentin Prof. Isa Jahnke. So kann beispielsweise parallel erforscht werden, wie die gesellschaftliche Akzeptanz neuer Entwicklungen verbessert werden kann." Die Informatiker finden zum Beispiel in großen Datenmengen bestimmte Besonderheiten heraus. Aber wir brauchen die Geisteswissenschaften, die dann verstehen, was diese Unregelmäßigkeit bedeutet", sagt Jahnke.

Suche nach internationalen Problemlösungen

Unterrichtssprache an der TUN wird dabei Englisch sein, erläutert Jahnke. Das soll die internationale Ausrichtung der neuen Universität erleichtern und Studierende sowie Professorinnen und Professoren aus der ganze Welt nach Nürnberg locken. "Wir wollen gesellschaftliche Herausforderungen gemeinsam lösen und dafür brauchen wir Kreativität", sagt Jahnke. Und diese komme von vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kulturen. "Und da ist Englisch die Basis, wo wir uns alle verstehen."

Erste Studenten kommen in zwei Jahren

Bis Ende des Jahres sollen zwischen 80 und 100 Menschen bei der TUN beschäftigt sein. Die ersten 20 bis 50 Studierenden werden voraussichtlich in rund zwei Jahren, also im Wintersemester 2023/2024 in Nürnberg beginnen, sagt TUN-Präsident Prof. Hans Jürgen Prömel. Sie werden zunächst im Interims-Gebäude in der ehemaligen Schuhfabrik unterkommen. Hier werden derzeit die ersten Lehrsäle und Büros eingerichtet. "Wir brauchen Schreibtische und dicke Computer", sagt Robotik-Spezialist Burgard. Das sei schneller zu realisieren als beispielsweise Labore mit einer aufwändigen Technik.

Ein Stadtteil für 6.000 Studierende

Diese werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auf dem Gelände der neuen TUN entstehen. Für sie wird derzeit auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs ein neuer Stadtteil gebaut. Auf dem gut 37 Hektar großen Campus sollen im Endausbau einmal rund 6.000 Studierende unterrichtet werden. Die Bauarbeiten laufen, die ersten Gebäude sollen im Ende des kommenden Jahres bezogen werden können, so Kanzler Markus Zanner. Die Technische Universität Nürnberg ist die erste Neugründung einer staatlichen Universität in Bayern seit dem Jahr 1978.