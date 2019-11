Neue U-Bahn-Züge werden getestet

Die Aufsichtsbehörde bei der Regierung von Mittelfranken hat dazu die Erlaubnis erteilt, teilte der Nürnberger Verkehrsbetrieb VAG mit. Bei diesen Testfahrten wird der Fahrgastbetrieb mit der neuen Baureihe G1 simuliert, die für den Betrieb mit und ohne Fahrer ausgelegt ist. Diese Testfahrten werden während des normalen Fahrplanbetriebs von Montag bis Freitag auf den Strecken der U1 und U2 stattfinden.

Intensive Testfahrten

Auch wenn die neuen Züge an Bahnhöfen stehen bleiben, heißt es für die VAG-Kunden: „Bitte nicht einsteigen“, denn die 76 Meter langen Züge sind ohne Fahrgäste unterwegs. Gewichte simulieren die Beladung. Gutachter, Ingenieure des Herstellers Siemens und Mitarbeiter der VAG können so feststellen, wie sich die Züge und die einzelnen Komponenten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten an jedem Punkt der Strecke verhalten.

Alte Züge werden nach gut 40 Jahren ausrangiert

Diese Messfahrten seien notwendig, um die theoretischen Berechnungen zum Fahrverhalten zu belegen, heißt es in der Mitteilung. Die ersten Tests seien störungsfrei verlaufen. Die neuen U-Bahnen sollen nach den Plänen der VAG im kommenden Frühjahr im Fahrgastbetrieb eingesetzt werden. Der Verkehrsbetrieb wird 34 Züge der Baureihe G1 anschaffen, die insgesamt mehr 260 Millionen Euro kosten. Sie haben 128 Sitz- und 467 Stehplätze und sollen die bisherigen Züge ersetzen, die schon mehr als 40 Jahre alt sind.