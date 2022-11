Neue U-Bahn in München: Zu teuer oder dringend nötig?

Der Münchner Stadtrat will am Mittwoch einen wichtigen Baustein für die U9 auf den Weg bringen - die neue U-Bahn-Linie, die die Stadtteile Sendling und Schwabing verbinden soll. Doch die Stadtkämmerei warnt: München könne sich das Gesamtprojekt gar nicht leisten. Deswegen rät sie, schon am Mittwoch die Reißleine zu ziehen und im Stadtrat kein Geld freizugeben für eine erste Haltestelle - die unter dem Hauptbahnhof.

Konsequenz wäre, "dass auch die Planung und Realisierung der Gesamtlinie U9 beendet wird", so die Kämmerei. Doch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und die großen Fraktionen wollen den Ausbau des Münchner U-Bahn-Netzes weiter vorantreiben. Das haben sie gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bekräftigt.

Sorge der Kämmerer: Konkrete Förderzusagen fehlen

Die U9 soll Ende der 2030er-Jahre von Sendling durch die Innenstadt in den Münchner Norden führen und damit die anderen Linien und auch die Straßen spürbar entlasten. Die Kämmerei rechnet bis dahin mit Kosten von bis zu zehn Milliarden Euro – und mit nur geringen Zuschüssen durch Bund und Land.

Konkrete Förderzusagen gebe es noch nicht. Bis zu 6,7 Milliarden Euro bleiben nach der Prognose der Finanzexperten an der Stadt hängen. Hinzu kämen hohe Ausgaben für weitere ÖPNV-Maßnahmen in München sowie umfangreiche finanzielle Verpflichtungen beim Schul- und Wohnungsbau.

Verbindung zu zweiter Stammstrecke muss jetzt gebaut werden

Vor diesem Hintergrund sei die U9 "nicht finanzierbar", so die Kämmerei. In der Konsequenz empfiehlt sie, jetzt auch kein Geld für die Haltestelle unter dem Hauptbahnhof auszugeben. Dort soll die neue U-Bahn-Linie mit der zweiten S-Bahn-Stammstrecke verbunden werden. Das soll bereits beim Bau des neuen S-Bahn-Tunnel mitberücksichtigt werden. Das sogenannte "Vorhaltebauwerk" kostet nach derzeitigem Stand rund 560 Millionen Euro, über die der Stadtrat am Mittwoch abstimmen muss.

OB Reiter: Zustimmen für "zukunftsfähiges U-Bahn-Netz"

Es gebe "unzweifelhaft ein finanzielles Restrisiko bezüglich einer ausreichenden Finanzierung durch Bund und Land", räumt Oberbürgermeister Dieter Reiter auf BR-Nachfrage ein. Trotzdem werde er dem Vorhaltebauwerk zustimmen, um nicht jetzt schon ein zukunftsfähiges U-Bahn-Netz mit der U9 zu verhindern, so der OB: "Wenn wir gemeinsam mit Bund und Land ernsthaft eine Verkehrswende wollen, müssen Projekte wie U9 und zweite S-Bahn-Stammstrecke verwirklicht und gemeinsam finanziert werden."

Von der neuen U9 werden Millionen Fahrgäste profitieren, ist auch die Rathaus-SPD überzeugt. "Daher ist es auch richtig, heute schon einen dreistelligen Millionenbetrag zu investieren, damit wir in den 2030er-Jahren die notwendige U-Bahn bauen können", betont der verkehrspolitische Sprecher Nikolaus Gradl: "Die Verkehrswende in den Metropolen können wir nur durch hohe Investitionen erreichen."

Grüne: U9 "absolut notwendiger Baustein zur Verkehrswende"

Für die Vorfinanzierung des "Vorhaltebauwerks" sprechen sich auch die Grünen aus. "Die U9 ist ein verkehrlich absolut notwendiger Baustein zur Verkehrswende und zur Stärkung des ÖPNV am Knotenpunkt Hauptbahnhof München", stellt Fraktionssprecherin Mona Fuchs fest: "Wir sind überzeugt, dass die Bundesregierung mittelfristig nicht darum herumkommt, die U9 gemeinsam mit dem Freistaat anteilig zu fördern." Andernfalls hätte der Bund "jeden klimaschutz- und verkehrspolitischen Kredit verspielt".

CSU erwartet "deutliche Zuschüsse" vom Bund

"Deutliche Zuschüsse" vom Bund erwartet sich die CSU. Es sei nie geplant gewesen, dass die Stadt die U9 alleine finanziere. "Um konkret über Zuschüsse zu verhandeln, muss sie sich nun deutlich zu diesem Projekt bekennen", findet Fraktionsvorsitzender Manual Pretzl: "Der Bau der U9 ist die wichtigste Investition in unser zukünftiges Verkehrsnetz."

Breite Mehrheit scheint gesichert

Damit dürfte die breite Mehrheit für die U9 auch weiter stehen. Zugleich dürften Befürchtungen, dass die bereits umgeplante zweite Stammstrecke noch einmal umgeplant werden muss und es zu weiteren Verzögerungen kommt, erst einmal vom Tisch sein.