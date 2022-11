Neue TU Nürnberg: Grundsteinlegung für erstes Gebäude

Bei der Grundsteinlegung für das erste Universitätsgebäude der neuen Technischen Universität Nürnberg (TUN) mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Wissenschaftsminister Markus Blume, Bauminister Christian Bernreiter und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (alle CSU) wurde auch eine Zeitkapsel mit eingemauert. Sie enthält unter anderem Fotos des unbebauten Geländes, ein Straßenbahnmodell und einen USB-Stick mit Programmiercode.

Stärkung der bayerischen Hochschullandschaft

"Mit dem heutigen Grundstein wird der erste Schritt von etwas großem Neuen gegangen", so Söder am Freitag. Die Technische Universität Nürnberg (TUN) stärke die bayerische Hochschullandschaft. Jede Hochschule sei zudem ein enormer Wirtschaftsfaktor.

Holzbau, recyceltes Material, Photovoltaik und grüne Fassade

Das sechs Stockwerke hohe erste Gebäude der TU Nürnberg bietet Platz für bis zu 120 Menschen. Neben Arbeitsbereichen sollen dort auch erste Seminarräume entstehen. Der Cube One wird laut TUN als Holzbau errichtet, der Kern besteht aus recyceltem Beton. Das Gebäude soll Passivhausstandard, eine Photovoltaikanlage zur Energieversorgung und eine großflächige Fassadenbegrünung erhalten.

Der Campus der TU Nürnberg entsteht auf dem Areal des ehemaligen Nürnberger Südbahnhofs an der Brunecker Straße im neuen Stadtquartier Lichtenreuth. Nachhaltigkeit spielt nach Angaben der TUN bei den dort entstehenden Bauten eine große Rolle. So finden vor allem ökologische Materialien wie Holz Verwendung. Zudem sind die Gebäude so geplant, dass sie flexibel genutzt werden können. Der Campus werde von Anfang an komplett klimaneutral, hieß es bei der Grundsteinlegung.

TU Nürnberg für 6.000 Studenten und Studentinnen

In die TU Nürnberg investiert der Freistaat Bayern rund 1,2 Milliarden Euro. Bis zu 6.000 Studierende und mehr als 200 Professoren und Professorinnen sollen dort aktiv sein. Die TU ist die zehnte staatliche Universität in Bayern und wurde am 1. Januar 2021 gegründet. Sie ist die erste Neugründung einer staatlichen Universität in Bayern seit 1978. Ihren vorläufigen Studienbetrieb hat die neue Nürnberger Hochschule im Herbst 2022 mit einer ersten Lehrveranstaltung aufgenommen.