Neue Tourismus-Chefin will Skytrail in Immenstadt beleben

Mit 45.000 Gästen jährlich hatte man vor der Fertigstellung 2016 kalkuliert. In den letzten beiden Jahren besuchten aber jeweils nur rund 10.000 Gäste den mehr als 800.000 Euro teuren Skytrail. In der lokalen Presse wird Kritik laut: Die klamme Stadt habe bei dem Hochseilgarten zu optimistisch kalkuliert – mit obendrein auch noch schön gerechneten Zahlen könne man gerade noch so eine schwarze Null präsentieren.

Neues Hotel in Immenstadt könnte Skytrail Gäste bringen

Bürgermeister Armin Schaupp weist die Vorwürfe zurück. Mit allen Kosten komme man auf ein Minus von 20.000 Euro in diesem Jahr. Zudem brächten die rund 10.000 Besucher im Jahr zusätzliche Einnahmen, die nicht in dieser Rechnung auftauchten, etwa für die Gastronomie. Doch auch der Bürgermeister hat einen Plan für den Skytrail. Ein neuer Lern und Erlebnis-Parcours sowie ein Hotel sollen mehr Besucher anlocken: Der Bau sei noch nicht genehmigt, zudem müsse die nahegelegene Konstanzer Ach möglicherweise verlegt werden, ein Investor habe aber Interesse.

Skytrail auch im Winter geöffnet

Mit oder ohne Hotel – Immenstadt hat eine neue Tourimus-Chefin. Theresa Klingebiel will für mehr Gäste auf dem 13 Meter hohen Skytrail sorgen und arbeitet an neuen Werbekonzepten. Unter anderem setzt sie dabei auf ein Alleinstellungsmerkmal. Auch in der kalten Jahreszeit nämlich sollen Gäste nach Immenstadt gelockt werden. In der ganzen Region, sagt Klingebiel, sei der Skytrail der der einzige Klettergarten, der auch den Winter über geöffnet habe.