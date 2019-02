Auf diesen Tag hat die jüdische Gemeinde in Regensburg lange gewartet: Am Standort der während der Pogromnacht 1938 zerstörten alten Synagoge wird das neue Bethaus feierlich eröffnet. Das BR Fernsehen überträgt live. Als Gäste werden unter anderen der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) erwartet.

Das Datum ist bewusst gewählt: Denn fast auf den Tag genau vor 500 Jahren, am 21. Februar 1519, beschloss der Rat der Stadt Regensburg, dass die Juden ihre damalige Synagoge räumen und die Stadt verlassen müssen. Das jüdische Viertel wurde dem Erdboden gleichgemacht.

"500 Jahre nach der Zerstörung der ersten Synagoge werden wir wieder ein neues Gotteshaus haben - das ist für uns sehr wichtig." Ilse Danziger, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde

Keine zweieinhalb Jahre Bauzeit für neue Synagoge

Der neun Millionen Euro teure Bau befindet sich in der Altstadt und unweit des Doms auf dem Grundstück, auf dem bis 1938 die vorherige Synagoge stand.

Am 19. Oktober 2016 wurde der Grundstein für das neue Gotteshaus gelegt. Der jetzt fertige Kuppelbau ist schlicht gehalten. Die sandfarbenen Backsteinziegel sollen Beständigkeit symbolisieren, wie Architekt Per Pedersen aus Berlin sagte. Große Fenster stünden - trotz aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen - für Offenheit und Öffnung nach außen hin. Der helle Gebetsraum ist mit Holzlamellen verschalt. Wegen der Akustik sind keine Lautsprecher erforderlich. Die Synagoge folgt dem orthodoxen Ritus und ist nach Osten - also nach Jerusalem - hin ausgerichtet. Die Synagoge selbst bietet für rund 200 Menschen Platz. Es ist eine orthodoxe Gemeinde, weshalb Männer und Frauen die Gottesdienste getrennt feiern.

Arbeiten rechtzeitig zur Einweihung beendet

Im Rahmen der heutigen Zeremonie werden drei Thorarollen aus dem bisherigen Gebetsraum in die neue Synagoge gebracht werden. Bis zur letzten Minute wurde dort noch gearbeitet. Sitzreihen mussten installiert und die Türen zum Thoraschrein fertig vergoldet werden.