Neue Studiengänge: Uni Bayreuth setzt auf Nachhaltigkeit

Der Bedarf an Batterien soll in den nächsten Jahren weltweit um das 14-Fache steigen – die Folgen davon sind ein Thema, das künftig an der Universität Bayreuth behandelt wird. An der Hochschule starten im Herbst vier neue Studiengänge.