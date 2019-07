Neue Studiengänge im Gesundheitswesen

So soll es zum Beispiel einen Studiengang in Hebammenkunde geben, später sollen ein Studiengang zu Digitalisierung und Robotik im Gesundheitswesen sowie weitere Fächer in der Pflege folgen. Der Präsident der Technischen Hochschule Nürnberg, Michael Braun, hält eine solche Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Klinikum für notwendig. Es sei die ideale Schnittstelle von Gesundheit, Technologie und Bildung.