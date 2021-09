Neue Studie: Wasserstoffproduktion lieber nicht in Bayern

Erst Anfang September hat Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger (FW) verkündet, dass ein Teil des nationalen Wasserstoffzentrums nach Pfeffenhausen im Landkreis Landshut kommen soll. Bereits im kommenden Jahr soll dort unter anderem ein Elektrolyseur zur Wasserstoffproduktion den Betrieb aufnehmen. Elektrolyseure sind chemische Anlagen, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen und für diesen Prozess Strom verbrauchen.

Zu wenig Ökostrom für Wasserstoff-Produktion

Laut den Ergebnissen einer neuen Studie von Strom- und Gasnetzbetreibern sollte dieses Beispiel jedoch besser nicht im großen Stil Schule machen. Unter dem Titel "Quo Vadis Elektrolyse" empfiehlt die Untersuchung des Bayreuther Stromnetzbetreibers Tennet und der Gasnetzbetreiber Gasunie und Thyssengas, Wasserstoff künftig möglichst küstennah in Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu produzieren – und nicht in Bayern. Grund ist der Mangel an erneuerbarem Strom im Freistaat.

Wasserstoffproduktion in Bayern belastet das Stromnetz

"Zumindest kurzfristig in den 2020er Jahren würden großvolumige Elektrolyseure in Bayern zu einer Verschärfung der Netzengpässe im Stromübertragungsnetz führen", so ein Tennet-Sprecher auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Derzeit seien nur kleinere Pilotanlagen ins Netz integrierbar. "Langfristig hängt das Potenzial der bayerischen Standorte insbesondere vom Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern ab", so der Sprecher.

Mit viel mehr Photovoltaik könnte es gehen

Eine Wasserstoff-Herstellung in Bayern könne zukünftig also nur dann sinnvoll sein, wenn hier deutlich mehr erneuerbarer Strom erzeugt wird – zum Beispiel aus Photovoltaik. Und wenn der Elektrolyseur "netzdienlich" arbeitet - sich also nur anschaltet, wenn es tatsächlich Stromüberschüsse gibt. Dann aber ist die Wasserstoffproduktion nicht so rentabel, so lange die Überschussphasen nicht häufig sind.

Mehr Windräder und freie Gasleitungen im Norden

Der Standortvorteil Schleswig-Holsteins und Niedersachsens für die Wasserstoffwirtschaft besteht zum einen in ihren vielen Windrädern. Ein weiteres Plus für die Wasserstoffproduktion in Norddeutschland liegt laut der Studie in der Beschaffenheit des Gasnetzes: Dort kann ein Teil des Erdgasnetzes schnell auf Wasserstoff umgestellt werden, weil Leitungen frei werden.

Bayern wird zum Wasserstoff-Importeur

Tennet und die Verfasser der Studie rechnen im Ergebnis damit, dass Bayern künftig nicht nur Strom, sondern auch Wasserstoff aus dem Norden Deutschlands benötigen wird. Dazu sei ein rascher Ausbau des Wasserstoff-Fernleitungsnetzes von Norden nach Süden nötig. Am Strom- und Gasnetzausbau würden die Netzbetreiber dann natürlich auch verdienen, es ist ihr Geschäftsmodell.

Wasserstoffstrategie sieht Import auch aus dem Ausland vor

Die bayerische Wasserstoffstrategie sieht bereits jetzt für die Zukunft eine Art Arbeitsteilung zwischen Nord- und Süddeutschland vor: "Wasserstofferzeugung im windreichen Norden und anderen Regionen der Welt, Know-how und High-Tech im Süden", so das bayerische Wirtschaftsministerium auf seiner Website zum Thema. Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (FW) hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass Import von großen Mengen Wasserstoff ein wesentlicher Teil der Strategie sei.