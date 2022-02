Neue Studie soll Missbrauchsfälle im Bistum Würzburg aufarbeiten

Er war nach Kardinal Reinhard Marx der erste Bischof, der auf die Missbrauchsstudie aus München reagiert hat: Bischof Franz Jung aus Würzburg. Und dabei fand er deutliche Worte, als wüsste er, dass dieses Gutachten möglicherweise erst der Anfang ist. Nicht nur das Erzbistum München und Freising sei betroffen, so Jung, es sei davon auszugehen, dass die geschilderten Sachverhalte sich in allen deutschen Diözesen in der einen oder anderen Weise wiederfinden würden.

Jetzt ist klar, auch das Bistum Würzburg braucht ein strafrechtliches Gutachten, das das Verhalten der Verantwortlichen in Bezug auf Missbrauchsfälle untersucht. Die Unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum habe sich nun zu diesem Schritt entschlossen, das bestätigte ihre Vorsitzende, die Würzburger Jura-Professorin Anja Amend-Traut, dem BR.

Welchen Fällen wurde nicht nachgegangen ?

Wie in München steht der Zeitraum zwischen 1945 und 2019 im Fokus der Untersuchungen. Konkret soll das Handeln der Verantwortlichen durch ein strafrechtliches Gutachten beleuchtet werden. Bei welchem Vorfall wurde versäumt, der Sache nachzugehen? Diese Frage soll laut der Vorsitzenden Amend-Traut geklärt werden.

Verhalten der Verantwortlichen soll untersucht werden

Die Juristin spricht hierbei von "Verdeckungstaten". Die neue Studie rückt vor allem das "Wann" in den Fokus: Wann sind Missbrauchsfälle den Verantwortlichen bekannt gewesen? Amend-Traut zufolge werden derzeit die Fragen formuliert, die dann Gutachtern vorgelegt werden. Außerdem werde sondiert, welcher Gutachter beziehungsweise welche Gutachter den Auftrag erhalten. Eine Sitzung der Kommission ist noch im Februar geplant.

Der Missbrauchsbeauftragte des Bistums, Alexander Schraml, erklärte dem Bayerischen Rundfunk, ihm sei eine Einladung zu einem Treffen der Unabhängigen Aufarbeitungskommission angekündigt worden. Die Vorsitzende des Gremiums könne dabei nicht ausschließen, dass im Zuge der Aufarbeitung im Bistum Würzburg weitere Missbrauchsfälle bekannt werden. Er selbst ist nicht Teil der Kommission.

Unabhängiges Gremium will Versäumnisse aufklären

Wie der Name erkennen lässt, agiert das Gremium selbständig. Die Unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Würzburg ist seit dem 10. Juni 2021 im Amt. Sie besteht aus sieben Mitgliedern. Amend-Traut, Inhaberin des Lehrstuhls für Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Bürgerliches Recht an der Universität Würzburg, agiert dabei als Vorsitzende.

Zwei der sieben Kommissionsmitglieder sind Betroffene

Zur Unabhängigen Aufarbeitungskommission zählen neben Amend-Traut zwei Betroffene, die der Betroffenenbeirat im Bistum Würzburg bestimmt hat. Außerdem besteht das Gremium aus Lars Müller-Mück – Richter am Oberlandesgericht Bamberg – , Professor Dr. Andreas Warnke – ehemaliger Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Uniklinikums Würzburg – , Dr. Hülya Düber – Referentin des Jugend-, Familien- und Sozialreferates der Stadt Würzburg – , sowie Ordinariatsrat Robert Hambitzer – Leiter der Hauptabteilung Personal im Bischöflichen Ordinariat Würzburg.