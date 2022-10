Neue Studie - Hoffnung auf Therapie von Autoimmunkrankheiten

Die Uniklinik Erlangen hofft, dank einer neuen Studie die Therapie von Autoimmunkrankheiten deutlich verbessern zu können. Dieser waren sogenannte "Heilversuche" mit der CAR-T-Zelltherapie vorausgegangen, die allerdings nur bei lebensbedrohlich Erkrankten angewandt werden dürfen. Dabei hatten die Erlanger Mediziner bereits überraschend gute Erfolge erzielt.

Bei verschiedenen Autoimmunerkrankungen hochwirksam

Sechs junge Patienten, die an systemischem Lupus erythematodes – einer chronisch entzündlichen Autoimmunerkrankung – litten und keine weitere Behandlungsmöglichkeit mehr hatten, konnten durch die sogenannte CAR-T-Zelltherapie gerettet werden. Alle sind jetzt beschwerdefrei.

Auch bei austherapierten Patienten mit Polymyositis, Dermatomyositis und systemischer Sklerose habe die CAR-T-Zelltherapie gute Erfolge erzielt, sagt Prof. Georg Schett, Direktor der Rheumatologie und Immunologie an der Erlanger Uniklinik.

Selten: systemischer Lupus Erythematodes

Bei der lebensbedrohlichen Autoimmunerkrankung SLE, systemischer Lupus Erythematodes, greift das Immunsystem eigene Körperzellen in verschiedenen Organen an. "Es bilden sich Antikörper gegen die eigene Erbsubstanz, was natürlich katastrophal ist, denn damit entsteht praktisch eine Autoaggression gegen sich selbst, eine Entzündung in den verschiedensten Organen, in denen sich diese Antikörper ablagern“ erklärt Georg Schett.

Einer von 10.000 Menschen bekomme die Erkrankung, die weltweit verbreitet sei, so Schett weiter. Betroffen seien vor allem junge Frauen. Auslöser könnte eine genetische Veranlagung sein. Leider müssten Patienten oft einen langen Leidensweg durchmachen, bis die Krankheit erkannt werde. Der Lupus lasse sich aber im Blut nachweisen, es gäbe spezifische Tests, so der Direktor für Rheumatologie und Immunologie an der Erlanger Uniklinik.

Erste Lupus-Patientin mit CAR-T-Zelltherapie

Thu-Thao Vu-Thi war sechzehn, als sie am systemischen Lupus Erythematodes erkrankte. Das war im Herbst 2016. Die Jugendliche war sehr aktiv im Taekwondo, tanzte Hip-Hop und turnte gern. Dann bekam sie Schmerzen. Sie dachte zuerst an Muskelkater. Doch "die Gelenkschmerzen sind nicht besser geworden, sondern schlimmer und dann ist im Dezember die Müdigkeit dazugekommen“, erzählt die heute 22-jährige Frau. Sie bekam massive Atemprobleme, konnte nur noch wenige Schritte gehen, saß zeitweise im Rollstuhl und musste täglich eine Handvoll Medikamente einnehmen. Der Schulalltag wurde zur Qual. Doch alle Therapieversuche halfen nicht.

Junge Lupus-Patientin galt als austherapiert

Vier Jahre später, Anfang 2021, mussten ihr die Erlanger Mediziner mitteilen, dass es keine Behandlungsmöglichkeit mehr für sie gebe. "Da habe ich erstmal angefangen zu weinen, weil ich mir dachte, toll, schon wieder ein halbes Jahr verschwendet. Dass einfach meine Krankheit nicht besser geworden ist, sondern schlechter und ich zuhause lag, mit Schmerzen, nicht atmen konnte, Herzklopfen hatte und dachte: Soll ich jetzt sterben, oder was? Gibt es keinen Heilweg, der so schnell wie möglich meine Schmerzen nimmt?" erzählt Thu-Thao Vu-Thi.

Letzte Hoffnung: CAR-T-Zelltherapie

Glücklicherweise forschten die beiden Direktoren der Fachbereiche Immunologie und Hämatologie, Prof. Georg Schett und Prof. Andreas Mackensen schon daran, Lupus-Patienten mit körpereigenen, aber genmanipulierten Immunzellen zu behandeln. Dabei werden aus dem Patientenblut Immunzellen (T-Zellen) isoliert und mit einem künstlichen Rezeptor (CAR) ausgestattet. Dadurch können sie fehlgesteuerte Zellen zerstören. Die Uniklinik Erlangen verfügt über spezielle Reinraum-Labore zur Herstellung von CAR-T-Zellen.