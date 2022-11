Neue Studie: Alarmruf vom Auerhahn

Über Jahrzehnte haben ehrenamtliche Beobachter an ausgewählten Orten im Werdenfelser Land, im Mangfallgebirge und im westlichen Chiemgau Daten über Anzahl und Verhalten der Raufußhühner gesammelt. Diese Zählungen haben Wissenschaftler nun zusammengefasst und in Statistiken ausgewertet. Demnach blieben die Populationen von 1985 bis 2010 einigermaßen stabil, bei nur geringem jährlichem Rückgang von unter einem Prozent.

Seit 2010 ein dramatischer Rückgang

Im Jahr 2010 aber verzeichnen der Wildtier-Biologe Florian Bossert und der Umweltexperte Tobias Ludwig einen Knick in der Statistik: Ab diesem Jahr nehmen die Bestände steil ab, verlieren jährlich 6,5 Prozent ihrer Population. Im Mangfallgebirge sind es sogar 11 Prozent Verlust, im Werdenfelser Land dagegen mit durchschnittlich drei Prozent deutlich weniger. Viele Balzplätze, die seit Jahrzehnten bekannt sind, würden nur noch von einem oder zwei Hähnen besucht, so Florian Bossert, viele seien mittlerweile völlig verwaist. Insgesamt sei der Auerhuhn-Bestand in den drei untersuchten Gebieten in 12 Jahren um über die Hälfte eingebrochen.