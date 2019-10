Neue Strukturen bei Bezirkskliniken Mittelfranken beschlossen

Das neue Organisationsmodell der Bezirkskliniken Mittelfranken ist am Mittwochmittag in der Sitzung des mittelfränkischen Bezirkstags in Ansbach endgültig beschlossen worden. Dafür wurde in der Sitzung über eine entsprechende Satzungsänderung abgestimmt, teilt der Bezirk Mittelfranken mit.

Zweiköpfiger Vorstand

Die neue Struktur sieht künftig einen Vorstand bestehend aus zwei Personen vor. Dabei wird ein Vorstand für strategische Aufgaben, der andere für das operative Geschäft verantwortlich sein. Durch wen die beiden Posten in Zukunft besetzt werden sollen, ist noch nicht klar. Allerdings steht bereits jetzt fest, dass mindestens eine der beiden Stellen öffentlich ausgeschrieben wird. Bislang wurde das Klinikunternehmen von einem alleinigen Vorstand geführt.

Querelen um ehemaligen Vorstand Nawratil

Zuletzt war dies Helmut Nawratil, der im Oktober vergangenen Jahres nach langen Querelen um seine Tätigkeiten und Person gekündigt wurde. Bis Ende des Jahres hat Matthias Keilen, der bisherige Stellvertreter Nawratils, den Posten des Vorstands inne. Die Bezirkskliniken Mittelfranken sind mit rund 3.200 Mitarbeitern eines der größten Klinikunternehmen der Region.