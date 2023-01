> Neue Stromtrasse zwischen Simbach und Österreich genehmigt

Schon in wenigen Tagen sollen die Bauarbeiten für eine Hochspannungsleitung bei Simbach am Inn beginnen. Es ist der erste Teil einer neuen Stromtrasse von Landshut an die Grenze zu Österreich. Naturschützer und Anwohner hatten das Projekt kritisiert.